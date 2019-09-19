معيتيق يبحث أزمة النازحين

اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، أمس الأربعاء، مع كل من وزير الحكم المحلي المفوض ميلاد الطاهر، ووكيل الوزارة عبدالباري شنبارو.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ركز على بحث القصور في أداء بعض الإدارات داخل وزارة الحكم المحلي وتدني مستوى الخدمات التي تقدمها، ومعالجة هذا القصور في أسرع وقت ممكن.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض ما تم من معالجات بشأن رفع المعاناة عن النازحين من خلال التواصل مع عدد من البلديات، وضرورة تحديث أعدادهم وبياناتهم بشكل يومي.

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