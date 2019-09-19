جهاز الحرس البلدي إجدابيا يضبط كميات كبيرة من السلع المنتهية الصلاحية

ضبطت دوريات إدارة التفتيش والمتابعة بفرع جهاز الحرس البلدي إجدابيا، كميات كبيرة من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والمعروضة للبيع.

هذا وقال مدير إدارة التفتيش، الرائد سعد اسويكر، إن الحملة تأتي من أجل تفعيل الأمن الغذائي وحماية المستهلكين، من خلال متابعة محال بيع السلع الغذائية والدوائية، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية بالمدينة.

وطالب سويكر المواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوزات من الباعة والتجار، أو أي سلع منتهية الصلاحية، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

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