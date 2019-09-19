ليبيا: مبادرة تطوعية لتعليم لغة الإشارة

تعاني فئة الصم وضعاف السمع في ليبيا من مشكلات في التواصل مع أفراد المجتمع، وذلك بسبب قلة الوعي عند المواطنين بمعرفة ولو جزء يسير من لغة الإشارة. وقرر صيدلاني واجه مشكلة في التواصل مع الصم، تعلم لغة الإشارة لكسر هذا الحاجز، كما أنه بادر إلى تكوين فريق تطوعي لتعليم هذه اللغة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

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