محاضرة توعوية لمكتب الأمن والسلامة في ديوان مجلس النواب

طبرق 19 سبتمبر 2019( وال) – نظّم مكتب الأمن والسلامة بديوان مجلس النّواب محاضرة توعوية للموظفين بديوان المجلس تحت عنوان ” إرشادات السلامة في الإدارات والمكاتب” بحضور مدير مكتب الأمن والسلامة ومدير مكتب متابعة وضمان الجودة والمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ومدير إدارة التقنية والمعلومات.

ويأتي ذلك في إطار تحسين وضمان جودة الأمن والسلامة، والارتقاء بأداء العاملين بديوان مجلس النواب.

هذا و تضمنت المحاضرة الإرشادات التي تحقق أمن وسلامة العاملين بالديوان، والتي تساهم بشكل كبير في التقليل من خطورتها وتوفر للموظف السلامة والراحة ، كما تم التأكيد فيها على كافة التعليمات التي يجب اتباعها للحدّ من المخاطر الممكن حدوثها أثناء تأدية العمل.

كما قدّم شرح تفصيلي عن كيفية اتباع الإرشادات الأساسية والرئيسية، من أجل ضمان القيام بالأعمال والأنشطة اليومية بنجاح تام، ووزعت مطويات توضيحية توعوية تعليمية، تتناول كافة إرشادات السلامة الواجب اتباعها في الإدارات والمكاتب بالديوان .(وال- طبرق ) ر ع / رس

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