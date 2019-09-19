تغييرات جديدة بهيكلة “أمن بنغازي”  

عقد مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز بمقر مديرية أمن بنغازي اجتماعا حضره مساعد الشؤون الأمنية العميد سعد الشامخ والعقيد خالد عبد الله حيدر وعدد من رؤساء وأقسام مراكز الشرطة بمدينة بنغازي .

وناقش الاجتماع النواقص التي يحتاجها المركز لرفع مستوى الكفاءة والأداء الأمني إضافة إلى سد العجز بمراكز الشرطة من آليات ومركبات آلية ومعدات وسلاح.

وشدد مدير أمن بنغازي على ضرورة تجاوز العراقيل والمشكلات التي من شأنها عرقلة العمل والتأثير سلبيا على الأداء الأمني، كما أصدر قرارا بضم قسم تكليف التحريات العامة بكامل قوته العمومية وآلياته ومعداته إلى قسم البحث الجنائي وتكليف المقدم أشرف جمعة الفايدي رئيسا له، كما شدد على المباشرة في تنفيذ القرار من تاريخ صدوره .

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