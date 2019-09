أكد وزير الخارجية الليبي الدكتور عبدالهادي الحويج، أن الموقف الدولي يتزايد باتجاه دعم الجيش الوطني الليبي في معركة تحرير طرابلس.

وقال الحويج -في مقابلة مع “العين الإخبارية”- إن “معركة طرابلس هي معركة تكسير عظام ومعركة حاسمة، لكن المليشيات تحاول من خلال الحشد الدولي تأجيل حسم هذه المعركة”.

وأشار إلى أن “الدولة الليبية تخطط للانتقال إلى الديمقراطية بعد معركة تحرير طرابلس”.

