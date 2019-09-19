معيتيق يعقد اجتماعًا مع وزارة الحكم المحلي

اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ” أحمد عمر معيتيق”، يوم أمس الأربعاء، مع كل من وزير الحكم المحلي د “ميلاد الطاهر”، ووكيل الوزارة، و”عبدالباري شنبارو”.

وتركز الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، على بحث القصور في أداء بعض الإدارات داخل وزارة الحكم المحلي وتدني مستوى الخدمات التي تقدمها، ومعالجة هذا القصور في أسرع وقت ممكن.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض ما تم من معالجات بشأن رفع المعاناة عن النازحين من خلال التواصل مع عدد من البلديات، وضرورة تحديث أعدادهم وبياناتهم بشكل يومي.

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