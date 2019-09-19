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“الوطنية للنفط”: وحدة المُؤسسة مُستهدفة

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بياناً شديد اللهجة ضد تصرف الحكومة المؤقتة القاضي بتشكيل مجلس إدارة جديد لشركة البريقة للنفط برئاسة خيرالله عبدالسلام عضو مجلس الإدارة عن الشؤون الفنية للمناطق الوسطى والشرقية.

وأشار بيان المؤسسة إلى أن السعي وراء تشكيل مجلس إدارة مواز يهدد بانقسام خطير وهي إشارة إلى خطورة الموقف، وربما يستغله أصحاب المصالح الضيقة في عمليات تصدير غير قانونية، بحسب وصف البيان.

وشدد البيان الذي اطلعت عليه 218 على أن بعض الشخصيات اتخذت ذريعة نقص إرساليات الوقود للمنطقة الشرقية لإحداث الانقسام، وأشارت المؤسسة إلى أن إرساليات المحروقات للمنطقة الشرقية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري ارتفع بنسبة 21% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وأعلى بنسبة تفوق 50% عن الفترة الممتدة بين أبريل وأغسطس من العام الماضي مشيرة في الوقت ذاته إلى أن تقنين إرساليات وقود الطيران لمستودعات المنطقة الشرقية جاء نتيجة توفر الوقود في هذه المستودعات لفترة جيدة بحسب المؤسسة.

وكانت الحكومة المؤقتة قد أعادت تشكيل مجلس إدارة جديد لشركة البريقة الأمر الذي قابله صنع الله بإصداره قرارا بإيقاف خيرالله وإحالته للتحقيق وذلك لارتكابه مخالفات إدارية ومالية بحسب ما ورد عن المؤسسة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ش البلية ما يضحك تحولت مؤسسة النفط فى طرابلس الى موس لطعن الجيش الوطنى الذى حرر موانئ وابار البترول ويحميها ليذهب العائد لدعم وتسليح المليشيات الارهابية برضا المعتوه المسمى صنع الله وهو من صنيعة اعداء الله الخوان شر خلق الله ويتصف بصفاتهم من كذب وغدر وخيانة وما قامت به الحكومة الشرعية التى نالت ثقة البرلمان تاخر كثيرا اما حكومة السراج فهى مرفوضة من نواب الشعب ومفروضة من قوى استعمارية تريد نهب ثروات الشعب الليبى وعلى حكومة مجلس النواب ان تقوم بتخصيل عائدات النفط لصرفها على غالبية الشعب فى المدن التى تحكمها وانتهى الدرس يا اغبياء .

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  • المومسة الواطية للنفط برئاسة شيخ المنافقين الصرصار المسمى صنع الله وهو من صنع الشيطان داعم للارهاب رغم ذقنه العيرة لزوم الشغل والنصب

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