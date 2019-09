واصلت اللجنة المالية الدائمة اجتماعاتها لليوم السادس عشر مع الجهات الممولة من الخزانة العامة لمناقشة مشروع مقترح الميزانية العامة لسنة 2020.

والجهات التي ناقشت اليوم الخميس، الهيئة العامة للشباب والرياضة، الهيئة العامة للموارد المائية، هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين .

