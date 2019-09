المتوسط

نظمت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، بدعم من الحكومة السويدية والاتحاد الاوروبي ووزارة الخارجية في الولايات المتحدة، حلقة عمل اقليمية بشان جمع البيانات وتحليل تدفق الهجرة في شمال افريقيا.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الحلقة ضمت مشاركة ممثلون من تشاد ومصر وليبيا والنيجر وتونس يعملون في مجال الاحصاءات والعمل وادارة الحدود والصحة حول اهمية جمع وتحليل البيانات المتعلقة بتدور الهجرة في شمال افريقيا وعلى طول اتفاقية النقل الدولي للبضائع والطريق الى الامام والطريقة التي يمكن ان تقدم بها التعاون الاقاليمي.

The post بمشاركة ليبية.. حلقة عمل حول جمع البيانات وتحليل تدفق الهجرة في شمال أفريقيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية