معيتيق يبحث قصور أداء العمل في بعض إدارات وزارة الحكم المحلي

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقي النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، مع كل من وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، ووكيل الوزارة، عبدالباري شنبارو.

وتركز الاجتماع، الذي عقد بديوان أمس الأربعاء برئاسة الوزراء، على بحث القصور في أداء بعض الإدارات داخل وزارة الحكم المحلي وتدني مستوى الخدمات التي تقدمها، ومعالجة هذا القصور في أسرع وقت ممكن.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض ما تم من معالجات بشأن رفع المعاناة عن النازحين من خلال التواصل مع عدد من البلديات، وضرورة تحديث أعدادهم وبياناتهم بشكل يومي.

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