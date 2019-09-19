إيطاليا تستقبل أولى دفعات أطفال السرطان من بنغازي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وصلت اليوم الخميس إلى العاصمة الإيطالية روما المجموعة الأولى من الأطفال الليبيين الذين يعانوا من مرض سرطان الدم، وذلك للعلاج في أحد المستشفيات الإيطالية كجزء من المبادرة الإنسانية للتعاون الإيطالي للرعاية الصحية في إيطاليا لصالح هؤلاء الأطفال.

ومن أصل 14 طفلًا حطت في مطار روما شامبينو العسكري طائرة تابعة لوزارة الدفاع الإيطالية خصصت وعى متنها المجموعة الأولى من الأطفال الليبيين الذين بلغ عددهم خمسة.

ووفقاً لبيان وزارة الخارجية الإيطالية التي اطلعت عليه أخبار ليبيا 24 و ترجمته، فإنه سيتم الترحيب بهذه المجموعة، من قبل وكيل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية إيمانويلا ديل ري ووكيل الدفاع الإيطالي، جوليو كالفيزي.

وأكد البيان أن هؤلاء الأطفال الذين يعانون من أمراض دموية حادة سيتم علاجهم في مستشفى “بامبينو جاسو للأطفال” في العاصمة الإيطالية روما.

وتأتي المبادرة الإيطالية الإنسانية للرعاية الصحية نتيجة لقرار صدر في 17 يوليو الماضي من قبل وزارة الخارجية الإيطالية.

وقد خصصت وكيلة وزارة الخارجية الإيطالية ايمانويلا دي الري في عهد حكومة جوزيبي كونتي الأولى مبلغ 4 ملايين يورو لصالح 14 من مرضى الأطفال الليبيين الذين يعانون من أمراض الدم الخطيرة ويتم علاجهم في مستشفى الأطفال ببنغازي.

وجاء وصول الطائرة عقب يوم من لقاء رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج في روما، حيث أبلغ كونتي السراج أن إيطاليا لن تتخلى عن الاستمرار في الحوار مع ممثلي برقة.

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