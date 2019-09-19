انخفاض الدولار واليورو بالسوق الموازية

سجلت العملات الرئيسية الأكثر تداولا في السوق الموازية تراجعا مقابل الدينار الليبي بفارق قرشين اثنين اليوم الخميس.

وانخفض الدولار إلى 4.31 دينار مقابل 4.33 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وهبط اليورو إلى 4.71 دينار مقارنة بـ4.73 دينار أمس، كذلك انخفض الجنيه الإسترليني إلى 5.28 دينار مقابل 5.30 دينار.

أما الليرة التركية فقد تراجعت إلى 0.75 دينار مقابل 0.76 دينار أمس، كذلك هبط الدينار التونسي إلى 1.50 دينار ليبي مقارنة بـ1.51 دينار ليبي.

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