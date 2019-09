الدولية للهجرة: السلطات الليبية مسؤولة عما يجري في مراكز الاحتجاز بليبيا

المتوسط

حمل المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط فلافيو دي جياكومو السلطات الليبية مسؤولية ما يجري في مراكز الإحتجاز في ليبيا مشيرا إلى الظروف غير المقبولة في هذه المراكز وأن المنظمة لا تملك صلاحية تغيير نظام إدارتها، مطالبا بإغلاق هذه المراكز وإجلاء المهاجرين العالقين في ليبيا.

رحب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بالاتفاق المبرم مع الاتحاد الأفريقي ورواندا لإنشاء آلية لعبور اللاجئين لإجلاء اللاجئين المعرضين للخطر من ليبيا.

وأوضحت الأمم المتحدة في بيان لها أن “المفوضية بحاجة ماسة إلى بلدان أخرى للتقدم للمساعدة في إخراج الناس من الأذى وتقديم الحلول”.

