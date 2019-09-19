كهرباء المؤقتة تكشف أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن البيضاء وشحات ودرنة

ليبيا – كشف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة ربيع خليفة عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن مدن البيضاء وشحات ودرنة.

خليفة أوضح وفقاً لوكالة الانباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة أن حقيقة ماحدث والوضع الحالي هو فصل في دوائر نقل الطاقة التي يرمز لها دائرة (البيضاء /المفترق) ودائرة (مراوة /المفترق) ودائرة (درنة /التميمي).

وأشار إلى أن هذا الفصل أدى إلى إطفاء جزئي على المدن المذكورة أعلاه، مبيناً إلى أنه بعد الفحص والمتابعة تبين أن سبب الفصل هو الرطوبة العالية في الدوائر.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة أنه عند الساعة الثالثة بعد منتصف الليل تم توصيل دائرة “مراوة ، المفترق” وشحن محطة المفترق وتم إرجاع بعض الأحمال على مدينة البيضاء.

كما نوّه إلى أنه تم توصيل دائرة “درنة /التميمي” وشحن محطة درنة (220 ك.ف) وترجيع التيار الكهربائي بالكامل على مدينة درنة، مضيفاً أن مهندسي وفنيي الشركة تمكنوا من إعادة توصيل دائرة “الرياضية /المفترق” وإرجاع التيار الكهربائي إلى الجزء المنقطع عن مدينة البيضاء.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء و الطاقات عودة التيار بالكامل إلى درنة وشحات ومدينة البيضاء.

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