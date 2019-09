معتيق يناقش أوجه القصور في وزارة العمل والتأهيل

المتوسط

بحث النائب بالمجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” خلال الاجتماع الذي عقده صباح اليوم الخميس مع وزير العمل والتأهيل “المهدي الأمين”، ووكيل الوزارة “خالد الشرع” أوجه القصور في الإدارات العليا بالوزارة، لتسببه في عرقلة العمل خلال الفترة الماضية.

وأكد معيتيق خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، ضرورة معالجة القصور، وأن تعمل كل الإدارات بشكل جماعي حسب الاختصاصات المسندة إليها قانونًا.

كما تطرق الاجتماع، إلى برنامج عمل الوزارة خلال الفترة القادمة بهدف زيادة نسبة الاداء.

