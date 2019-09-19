بلدية ترهونة: إنحزنا للوطن ولدعم القوات المسلحة في سبيل النهوض بالبلاد

ليبيا – ترحم عميد بلدية ترهونة على أرواح السيد عياد البي على أرواح الشهداء الذين تم إستهدافهم في قصف نفذه “العدوان التركي” الغاشم بالبلاد وفقاً لتعبيره.

عميد البلدية أكد في كلمة له أذيعت على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد على أن ذلك ليس بغريب على مدينة ترهونة كونها إنحازت للوطن ولدعم القوات المسلحة في سبيل النهوض بالبلاد.

وأعلن في كلمته عن مباشرة مكتب الإعلام والتواصل في البلدية مهامه بعد تجهيزة لتغطية كافة نشاطات المجلس البلدي.

كما جدد البي تأكيده على إنحياز ترهونة للوطن فقط، متمنياً النصر القريب للجيش في حربه على الإرهاب.

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