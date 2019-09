كاجمان يناقش المشاريع التي تعمل هيئة الشباب والرياضة على تنفيذها بالجنوب

المتوسط

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “عبد السلام “كاجمان”، اليوم الخميس، آخر المشاريع التي تعكف الهيئة العامة للشباب والرياضة على إنشائها في المنطقة الجنوبية.

جاء ذلك في اجتماع عقده مع رئيس الهيئة “بشير القنطري”، ومدير إدارة المشروعات بالهيئة، وأفاد “القنطري”، بأنه قد تم افتتاح الملعب البلدي سبها ، وجارٍالعمل على إنشاء بعض ملاعب الكرة الخماسية في بعض بلديات الجنوب، بالإضافة إلى مضاميرألعاب القوى، وبعض الصالات الرياضية المغلقة وبيوت الشباب.

كما أشار إلى أنه تم تخصيص المبالغ المالية اللازمة لهذه المشروعات ، منوها إلى بدء الهيئة العامة للشباب والرياضة بالتعاقد مع بعض الشركات المحلية لتنفيذ هذه المشروعات، نظرًا لإسهامها في عودة الحياة الطبيعية في المنطقة الجنوبية، وملء فراغ الشباب بما يعود عليهم ووطنهم بالنفع والاستقرار.

