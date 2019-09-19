المسماري: استهداف 4 طائرات مسيرة بالكلية الجوية مصراتة ومقتل عدد من الجنود الأتراك

ليبيا – صرح الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري أن سلاح الجو الليبي استهدف 4 طائرات مسيرة بالكلية الجوية مصراتة وخلال هذه الغارات تم قتل عدد من الجنود الأتراك.

المسماري أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء بمدينة بنغازي وتابعته صحيفة المرصد أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة أقلعت من قاعدة مصراتة في محاولة لضرب قاعدة الجفرة، لافتاً إلى أنه تم رصد طائرة نقل نوع “أنتينوف” هبطت بقاعدة القرضابية في سرت ثم أقلعت بعد 50 دقيقة نحو مطار معيتيقة ثم اتجهت إلى تركيا بعد تحميلها جرحى قد يكونوا أتراك أو شخصيات مهمة من قيادات المليشيات.

وتابع أن مسرح العمليات الجوية والبرية حاليا تتركز من سرت حتى زوارة وأنها أصبحت منطقة عمليات مفتوحة للقوات المسلحة العربية الليبية ومقاتلات سلاح الجو .

ونوّه المسماري المواطنين إلى الإبتعاد عن تجمعات المليشيات الإرهابية وأخذ الحيطة والحذر وأن المنطقة من كوبري الزهراء حتى العزيزية بطرابلس تعتبر منطقة عمليات عسكرية.

كما أشار إلى أن القوات المسلحة تقدمت لمناطق هامة جداً في محاور القتال بطرابلس خصوصا في وادي الربيع وصولا لكوبري الزهراء ومحيط غريان، داعياً الشباب لمراجعة جميع المؤتمرات الصحفية للقيادة العامة من شهر ابريل وحتى الآن وعليهم تذكر الخيارات الثلاثة التي منحها القائد العام لهم والتفكر في مصيرهم في نهاية هذه العملية العسكرية.

وأكد على أن شباب مدينتي مصراتة وطرابلس أصبحوا وقوداً للحرب يستهلك من قبل “المفتي المعزول” الصادق الغرياني وتنظيم “الإخوان”، معلناً أن القائد العام أصدر تعليماته بإغلاق جميع الصفحات الإعلامية الخاصة بالوحدات العسكرية إضافة إلى منع جميع عناصر القوات المسلحة من إعطاء التصريحات الإعلامية منعاً باتاً إلا بعد الرجوع لغرفة العمليات المنطقة الغربية.

واختتم اللواء المسماري أن إدارة التجنيد بكل فروعها فتحت أبوابها لاستقبال دفعة جديدة من المجندين، حاثاً كل الشباب الليبي للالتحاق بأشرف الميادين.

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