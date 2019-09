قالت وكالة رويترز نقلا عن وسائل إعلام محلية تونسية إن الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي قد توفي في السعودية، حيث يقيم في منفاه منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظامه بعد 23 عاما من حكم البلاد.

كما أكد محاميه منير بن صالحة لرويترز وفاته.

وأفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الخميس، بأن الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، توفي في منفاه بالسعودية بعد صراع مع المرض.

وأوضح موقع “موزاييك إف إم” أن الرئيس الأسبق توفي في أحد المستشفيات بالسعودية بعد صراع مع المرض.

وكان منير بن صالحة محامي الرئيس التونسي الأسبق، قد أكد في 12 سبتمبر الجاري أن موكله تعرض لأزمة صحية ألزمته دخول المستشفى.

وحينها، قال المحامي في حديث لإذاعة “موزاييك إف إم” التونسية: “ردا على الأخبار التي قالت إن الرئيس بن علي مريض، هو فعلا مريض ويرقد بالمستشفى إثر أزمة صحية”.

وولد زين العابدين بن علي، في 3 سبتمبر 1936، وشغل منصب رئيس الجمهورية التونسية منذ 7 نوفمبر 1987 إلى 14 يناير 2011، وهو الرئيس الثاني لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 بعد الحبيب بورقيبة.

عين زين العابدين رئيسا للوزراء في أكتوبر 1987 ثم تولى الرئاسة بعدها بشهر في نوفمبر 1987 في انقلاب غير دموي، حيث أعلن أن الرئيس بورقيبة عاجز عن تولي الرئاسة. وقد أعيد انتخابه وبأغلبية ساحقة في كل الانتخابات الرئاسية التي جرت، وآخرها كان في 25 أكتوبر 2009.

The post وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية