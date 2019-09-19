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مصير مجهول يواجه “الوحيشي” المختطف في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الإذاعي براديو الزنتان المحلي عماد افنيك إن مصير الناشط المدني عز الدين الوحيشي ما يزال وسط دائرة الخطر بعد أن تم اقتياده من قبل مجموعة مسلحة داخل إحدى المستشفيات في العاصمة طرابلس حين كان يتلقى العلاج إثر حادث سير تعرض له.

وأضاف افنيك في حديث له عبر برنامج “LIVE” على “218NEWS” أن مسألة تغييب الناشط المدني عزالدين الوحيشي لم تحظَ بالاهتمام الكبير لدى جمهور النشطاء والقنوات الإعلامية مستغرباً في الوقت نفسه الصمت حول قضيته في القنوات والإذاعات وبين النشطاء والصحفيين.

وعبر افنيك عن بالغ أسفه جراء صمت البعثة الأممية للدعم في ليبيا والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مطالباً إياهم بالتحرك العاجل والفوري للكشف عن مصير الوحيشي وإطلاق سراحه.

وحول الجهة التي اقتيد الوحيشي إليها كشف افنيك أنها قوة الردع الخاصة التي طالبت أسرته بإحضار هاتفه الشخصي من أجل تفتيشه والاطلاع على ما يحتويه من معلومات شخصية تخص الوحيشي نفسه وليس شخصاً آخر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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