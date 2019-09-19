إجراء امتحانات الجزء الأول في تخصص أمراض الجلدية بالبيضاء

باشر مجلس التخصصات الطبية، في إجراء امتحانات الجزء الأول في تخصص أمراض الجلدية، وذلك في مقر ديوان وزارة صحة الحكومة المؤقتة، بمدينة البيضاء، وبحضور وزير الصحة، سعد عقوب.

وقال منسق مجلس التخصصات الطبية، محمد الجبالي، إن الامتحانات أجريت لواحد وعشرين طبيبا من مستشفى الثورة التعليمي بالبيضاء، ومستشفى الوحدة بدرنة، مضيفا أن هذه الامتحانات تأتي في إطار الرفع من مستوى الخدمات الطبية، وتأهيل الأطباء الليبيين تأهيلا عاليا ودقيقا في مختلف التخصصات الطبية، بما يؤهلهم للعمل بالمرافق الصحية كاختصاصيين في هذه المجالات.

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