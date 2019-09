سلاح الجو يستهدف مليشيات الوفاق في جنزور وكوبري مطار طرابلس العالمي

المتوسط

أعلنت غرفة عمليات سوق الجمعة استهداف سلاح الجو مواقع مليشيا القوة المتحركة في جنزور بالقرب من كوبري 17.

كما أشارت الغرفة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن سلاح الجو يستهدف تمركزات وآليات المليشيات في محيط كوبري مطار طرابلس العالمي.

كما أكدت غرفة عمليات اجدابيا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن مليشيات الوفاق تنصب صواريخ أرض جو وسط مساكن المدنيين جنوب طرابلس.

ونشرت الصفحة صورا توضح مكان الصورايخ المنصوبة في أعلى المساكن.

