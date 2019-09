عضو الرئاسي يناقش مخرجات منتدى وضع نهج استراتيجي للحكم المحلي

المتوسط

ناقش عضو المجلس الرئاسي رئيس اللجنة العليا لنقل الاختصاصات الدكتور” محمد عماري زايد “، مخرجات منتدى “وضع نهج استراتيجي للحكم المحلي” في ليبيا الذي اختتم أعماله بتونس مؤخراً، وكيفية تنفيذ توصياته والتواصل مع المنظمات الدولية الداعمة للتحول من المركزية إلى اللامركزية.

وجاء ذلك في اجتماع عقد بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس اليوم الخميس، مع عضوي اللجنة وزيري الحكم المحلي المفوضين الدكتور “ميلاد الطاهر “، والعمل “المهدي الورضمي”.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على دور وزارة العمل خلال المرحلة القادمة لإسهامها في إعداد خطة لاستيعاب موظفي الدولة في مكاتب القطاعات التي ستنقل اختصاصاتها للمجالس البلدية، إعادة تأهيلهم لممارسة المهام التي ستوكل لهم في البلديات وفق الخطة الموضوعة لنقل الاختصاصات.

