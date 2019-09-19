وزير الزراعة بالمؤقتة يبحث تفعيل المشاريع الزراعية بباطن الجبل

بحث وزير الزراعة بالحكومة المؤقتة، حسن الزيداني، مع عميد بلدية باطن الجبل، جمال طمين، سبل تفعيل المشاريع الزراعية التابعة للبلدية، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة بمدينة شحات.

ووفق المكتب الإعلامي بالوزارة لقناتنا، فإن الاجتماع تطرق إلى كيفية تفعيل مشروع بدر للنخيل والزيتون، ومشروع تيجي الزراعي، وتكليف مجلس إدارة له، مشيرا إلى أن وزير الزراعة قد تعهد بدراسة معتمدة لاحتياجات المشروعين، وتحويلها إلى مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة، ليتم إدراجها في الميزانية القادمة.

من جانبه طالب عميد بلدية باطن الجبل بدعم هذه المشاريع، وتشكيل لجنة لزيارتها والوقوف على المختنقات التي تعيق عملها.

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