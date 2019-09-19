سفير ألمانيا لدى ليبيا يبحث في نالوت احتياجات البلدية

استقبل عميد وأعضاء بلدية نالوت، سفير ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا، ألفير أوفيتشا، الذي يؤدي زيارة إلى المدينة يبحث خلالها الاحتياجات والصعوبات التي تواجهها البلدية.

وناقش عميد بلدية نالوت، عبدالوهاب الحجام، مع ضيفه الألماني، خلال اجتماع ضمهما بمقر المجلس البلدي، بحضور عدد من الأعيان، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، ناقش المصاعب التي تواجه عمل المجلس، خاصة في قطاعات الأمن والصحة والتعليم والكهرباء.

من جهته أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا، أن بلاده ستقوم بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي للقيام بمشاريع تنموية، وتدريب الكوادر العاملة ببلدية نالوت بالأساليب العلمية الحديثة.

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