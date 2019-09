تدريبات قاسية يتلقاها أفراد الجيش استعدادا للعمليات القتالية

المتوسط

كشفت شعبة الإعلام الحربي عن تدريبات قاسية شاقة يتلقاها أفراد القوات المُسلحة ليكونوا مؤهلين للمشاركة في العمليات القتالية .

وأكدت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن أفراد الجيش على أهبّة الإستعداد والجاهزية لتنفيذ الأوامر العسكرية ذوداً ودفاعاً عن الوطن .

ونشرت الشعبة فيديو مصور يوضح مدى قساوة التدريبات التي يقوم بها منتسبي القوات المسلحة لتأهيلهم.

كما نشرت صورا توضح تدريبات أفراد وضباط القوات البحرية؛ لتأهيل ضفادع بشرية بقدراتٍ عسكرية عالية تُمكنها من تنفيذ مهامها بكفاءة ودقة .

