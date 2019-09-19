دولة رئيس مجلس الوزراء يفتتح مقر ديوان الرئاسة في بنغازي

بنغازي 19 سبتمبر 2019 (وال)- افتتح دولة رئيس مجلس الوزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله الثني اليوم الخميس، مقر ديوان رئاسة مجلس وزراء الحكومة في بنغازي.

هذا وجاء ذلك خلال مراسم افتتاح حضره عدد من وزراء الحكومة، وعدد من النواب والمسؤولين وأعيان المدينة.

وشهدت مراسم الافتتاح، عرض فلم وثائقي عن سيرة الرجل الوطني الراحل إبراهيم بكار، الذي قدم خدمات جلية لليبيا وبنغازي على وجه الخصوص.

وأطلقت رئاسة مجلس الوزراء على قاعة الاجتماعات الكبرى في ديوانها ببنغازي، اسم المرحوم إبراهيم بكار، تخليدًا لذكراه وعرفانًا بدوره الوطني.

وأكد الناطق باسم الحكومة المؤقتة السيد حاتم العريبي – خلال تقديمه لحفل الافتتاح – أن هذا الصرح المعماري، يُعد الأول في تاريخ المدينة.

وأشار العريبي إلى أن هذا الصرح المعماري العملاق الذي شيّد وتم تجهيزه وفقًا لأعلى مستوى، بجهود دولة رئيس الحكومة السيد عبد الله الثني، ودعم فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وتضحيات القوات المسلحة الباسلة بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأوضح العريبي أن إنشاء المقر ضمن مشاريع إعادة الاستقرار لبلدية بنغازي كان بإشراف البلدية، مثمنًا دعم محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد علي الحبري، وكافة المصارف التجارية العاملة، وشركة الخليج العربي للنفط، للحكومة المؤقتة التي أنجزت مئات المشاريع دون أن تتحصل على درهم واحد من إيرادات النفط.

وأكد العريبي أن “رمزية إنشاء هذا المقر بمنطقة أبو عطني في بنغازي، لها دلالاتها الواضحة بعد الانتصار على الإرهاب، ووصولنا لقتاله في آخر معاقله بطرابلس”، مشددًا في الوقت ذاته على إنه يأتي تكريمًا لبنغازي وتضحياتها وتكريمًا لدماء شهدائها.

وبدوره، أعربت أسرة المرحوم إبراهيم بكار عن عميق فخرها واعتزازها، باختيار اسم الوزير الراحل ليكون اسمًا لأكبر قاعات الديوان، مثمنين هذه اللفتة من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني.

وتجول دولته رفقة وزراء والنواب والضيوف داخل أروقة ومكاتب الديوان، مشيدين بالعمل الذي تم به هذا الإنجاز وفي زمن قياسي. (وال – بنغازي) س م/ ر ت

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