بالصور.. الثني يفتتح ديوان الحكومة المؤقتة الجديد في مدينة بنغازي

ليبيا – افتتح رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني اليوم الخميس، مقر ديوان رئاسة مجلس وزراء الحكومة في بنغازي.

مراسم الافتتاح شهدت ، بحسب وكالة الانباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة عرض فلم وثائقي عن سيرة وزير العدل أيان النظام السابق الراحل إبراهيم بكار، وأكد الحاضرون على أن الاخير قدم خدمات جلية لليبيا وبنغازي على وجه الخصوص. اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

وأطلقت رئاسة مجلس الوزراء على قاعة الاجتماعات الكبرى في ديوانها ببنغازي، اسم إبراهيم بكار، تخليدًا لذكراه ، وأكد الناطق باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي خلال تقديمه لحفل الافتتاح أن هذا الصرح المعماري، يُعد الأول في تاريخ المدينة.

وأشار العريبي إلى أن هذا الصرح المعماري العملاق الذي شيّد وتم تجهيزه وفقًا لأعلى مستوى، بجهود رئيس الحكومة عبد الله الثني، ودعم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وتضحيات القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأوضح العريبي أن إنشاء المقر ضمن مشاريع إعادة الاستقرار لبلدية بنغازي كان بإشراف البلدية، مثمنًا دعم محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، وكافة المصارف التجارية العاملة بالمنطقة الشرقية، وشركة الخليج العربي للنفط، للحكومة المؤقتة التي أنجزت مئات المشاريع دون أن تتحصل على درهم واحد من إيرادات النفط.

وقال “رمزية إنشاء هذا المقر بمنطقة أبو عطني في بنغازي، لها دلالاتها الواضحة بعد الانتصار على الإرهاب، ووصولنا لقتاله في آخر معاقله بطرابلس ويأتي تكريمًا لبنغازي وتضحياتها وتكريمًا لدماء شهدائها”.

وبدوره، أعربت أسرة الراحل إبراهيم بكار عن عميق فخرها واعتزازها، باختيار اسم الوزير الراحل ليكون اسمًا لأكبر قاعات الديوان، مثمنين هذه اللفتة من قبل رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني.