سلاح الجو الليبي يستهدف قوات الوفاق في جنزور

أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن سلاح الجو استهدف اليوم الخميس عدة مواقع تابعة لحكومة الوفاق.

وبينت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن سلاح الجو استهدف عدة مواقع تابعة لحكومة الوفاق منها مواقع لمقر القوة الوطنية المتحركة بمنطقة جنزور موضحة أن الضربات حققت أهدافها.

وكان الناطق باسم الجيش الليبي اللواء احمد المسماري قال أمس الأربعاء إن سلاح الجو شن خلال الساعات الماضية غارات على مواقع وأهداف عسكرية في سرت وضواحيها استهدفت مجموعة من الميليشيات والارهابيين.

وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي أن الغارات كانت دقيقة وأصابت اهدافها بنجاح، مخلفة خسائر كبيرة في صفوف الإرهابيين موضحا أن المنطقة من سرت حتى زوارة هي منطقة عمليات عسكرية مفتوحة وعلى المواطنين أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في أماكن تواجد الجماعات الإرهابية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا