المتوسط

تعرضت إحدى دوريات قسم شرطة النجدة بمديرية أمن بنغازي، أمس الأربعاء، إلى هجوم مسلح أصيب على إثره أحد السجناء بجروح.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني بقسم شرطة النجدة، أن سيارة نقل السجناء تعرضت للإصابة بوابل من الرصاص جراء هجوم مسلح من قبل الخارجين عن القانون أثناء قيام الدورية بنقل أحد السجناء من تجار المخدرات إلى مركز شرطة العروبة.

وأشار مكتب الإعلام الأمني، إلى أن الهجوم الذي نفذه الخارجين عن القانون بالقرب من مركز بنغازي الطبي، كان محاولة فاشلة لتهريب تاجر المخدرات الذي أصيب بجروح أثناء ذلك الهجوم.

The post بهدف تهريب سجين.. إطلاق نار يستهدف دورية شرطة في بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية