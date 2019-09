الحكومة المؤقتة تدشن ديوان رئاسة مجلس الوزراء ببنغازي

دشنت الحكومة المؤقتة صباح اليوم الخميس ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بحضور رئيس وأعضاء المجلس وعدد من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين وعدد من أعيان المدينة.

وشهدت مراسم الافتتاح عرض فلم وثائقي عن سيرة الرجل الوطني الراحل إبراهيم بكار الذي قدم خدمات جلية لليبيا وبنغازي على وجه الخصوص.

وأطلقت رئاسة مجلس الوزراء على قاعة الاجتماعات الكبرى في ديوانها ببنغازي اسم المرحوم إبراهيم بكار تخليدا لذكراه وعرفانا بدوره الوطني.

وأكد الناطق باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي خلال تقديمه لحفل الافتتاح أن هذا الصرح المعماري يعد الأول في تاريخ المدينة

