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“الشؤون الاجتماعية” تبحث تسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة للمرافق العامة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت وزارة الشّؤون الاجتماعيّة بالحكومة المؤقتة في مدينة شحات برنامجها التّدريبيّ لعدد من المهندسين التّابعين لإدارات المشروعات بالوزارات والهيئات والمصالح بالحكومة المؤقتة.

وانتظم البرنامج التدريبي تحت إشراف إدارة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة الشّؤون الاجتماعية والذي حمل عنوان (الوصول الشّامل للبيئة العمرانيّة) حيث يهدف البرنامج الى تعزيز وجود بيئة عمرانية ملائمة لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لجميع الأماكن العامة.

يشار إلى أن عديد الجمعيات المهتمة بملف ذوي الاحتياجات الخاصة تنادي منذ زمن طويل بتوفير مبان ومقرات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة للمناشط العامة والاجتماعية والنوادي وتأهيل المرافق الأساسية بما يتيح لهم المشاركة بحرية في كافة الأنشطة الاجتماعية، والعمل على وضع خطة تضمن تسهيلات للمعاقين في استعمال وسائل النقل وتخفيض رسومها، ورفع سقف المنحة المالية المقررة للمعاقين بما يتناسب مع الواقع الحالي، وتطبيق نصوص القانون رقم 5 لسنة 1987، وتقديم تسهيلات للمعاقين لتمكينهم من الحصول على السيولة النقدية من المصارف، وضمان تعليمهم أسوة بباقي شرائح المجتمع مهارات عملية ومهنية لضمان تمكينهم ومشاركتهم واندماجهم في المجتمع.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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