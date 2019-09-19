المسماري: سلاح الجو يدمر هذه الأهداف جنوب طرابلس

أعلن الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أن سلاح الجو شن غارة على عناصر إرهابية جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المسماري عبر صفحته بموقع “فيسبوك” إن سلاح الجو تمكن من تدمير 2 آلية مسلحة و2 سيارة استيشن تحمل قيادات ارهابية وأجهزة تشويش للعناصر الإرهابية وذلك جنوب العاصمة طرابلس بالقرب من منطقة السبيعة.

كما بينت شعبة الإعلام الحربي أن سلاح الجو استهدف عدة مواقع تابعة لحكومة الوفاق منها مواقع لمقر القوة الوطنية المتحركة بمنطقة جنزور موضحة أن الضربات حققت أهدافها.

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