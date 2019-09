جولة تفقدية لرئيس بلدية اجخرة إلى المشروعات الإنشائية بالمدينة

قام رئيس وعضو المجلس التسييري لبلدية اجخرة برفقة مكتب مشروعات البلدية بجولة تفقدية لبعض المشاريع التي تم التعاقد عليها مؤخرا.

وشملت الزيارة مشروع استكمال مبنى الإسكان والمرافق، وأيضا مشروع إنشاء مقر إداري متكامل للبلدية.

كما قاموا بزيارة الموقع المخصص لإنشاء مدرسة ست فصول والتي سيباشر العمل بها بالأيام القليلة القادمة .

وأضاف رئيس المجلس التسييري وعضو المجلس بعض الملاحظات الخاصة بتحوير مبنى الإسكان والمرافق.

