يواصل الفريق الميداني بالهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، بتقديم مساعدات إيوائيه للمخيمات من قبل المفوضية السّامية لشؤون اللاجئين.

واستهدفت المساعدات “178” عــائلة متواجدة في مخيّم الهلال الأحمر بمدينـة بنغـازي، و قدمت لهم مساعدات إيوائية ومازال التّوزيع مستمر على باقي المخيمات

