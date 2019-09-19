إيطاليا: مؤتمر برلين حول ليبيا خطوة مهمة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار

أكد رئيس جمهورية إيطاليا سيرجو ماتاريلا أن مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي من المنتظر أن ينعقد هذا الخريف، سيكون “خطوة مهمة نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار (في ليبيا)، من خلال التزام مشترك من جانب الاتحاد الأوروبي”.

وبينت وكالة “آكي” أن تصريحات ماتّاريلا جاءت بعد نهاية اجتماع الخميس في مقر الرئاسة في روما قصر (كويرينالي) مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وأعرب ماتّاريلا عن أمله بأن يشكل المؤتمر الوزاري للدول المعنية بالأزمة الليبية، الذي سينعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، “خطوة مفيدة نحو مؤتمر برلين في شهر أكتوبر القادم.

واضاف ماتاريلاً، “هذا يعني جهوداً متوافق عليها في أوروبا كي لا تؤدي الفوضى، التي اضطر المواطنون الليبيون لتحملها، إلى معاناة لهم وإلى فضاءات أكبر للمتاجرين بالبشر ومستوطنات لبؤر الإرهاب، مع مخاطر زعزعة الاستقرار لمنطقة شمال أفريقيا بأكملها”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا