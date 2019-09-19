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دوريات لقوات الجيش الوطني في حقول نفط الواحات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الواحات التابع للقيادة العامة للجيش بدورية مشتركة ضمّت الشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية والسرية الرابعة استطلاع بالواحات ومديرية الأمن جالو شملت الحقول النفطية الواقعة بالقرب من جالو واجلة واجخرة.

وتفقّدت الدوريات حقول النخلة والنافورة وآمال والزويتينة 103 وأبو الطفل بالإضافة إلى الحقول النفطية في نطاق حوض مرادة زلة السماح وزلطن وصولا إلى أقصى الجنوب بحقل الواحة.

وتعمل المنشآت النفطية بشكل جيد بتأمين من قبل قوات الجيش وستستمرّ الدوريات بعملها بشكل دوري لضبط الخروقات من أيّ مجموعات خارجة عن القانون.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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