اللواء المسماري: سلاح الجو استهدف اليات تنقل ارهابيين وأجهزة تشويش جنوب طرابلس

قال الناطق باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري إن الطائرات الحربية تمكنت اليوم من تدمير آليتين مسلحتين، ومركبتين على متنها قيادات إرهابية وأجهزة تشويش تابعة للمليشيات بالقرب من منطقة السبيعة جنوب طرابلس.

كما استهدف سلاح الجو مساء اليوم، موقعا قرب كوبري السبعة عشر في جنزور، قالت بعض المصادر إنه مقر ما يعرف باسم القوة الوطنية المتحركة، التابعة لداخلية حكومة المجلس الرئاسي.

ونشر شهود عيان صورا تظهر تصاعد ألسنة الدخان من الموقع المستهدف، كما أكدوا أن الضربة كانت عنيفة، حيث سمع دويها من مسافة بعيدة من الموقع المستهدف.

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