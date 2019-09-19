وضع حجر الأساس لأول مركز متخصص في جراحات العظام والأوعية الدموية

أزاح الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى الستار عن حجر أساس مشروع أول مركز متخصص في مجال جراحات العظام والأوعية الدموية والجراحات العامة والتأهيل (علاج طبيعي) في المنطقة الغربية إيذانًا بتنفيذه بمدينة زوارة.

وقال مدير إدارة المشروعات محمد العزومي بحسب المكتب الإعلامي للوزارة أن المدة المحددة لاستكمال تنفيذ المشروع هي 9 أشهر بسعة سريرية تبلغ 40 سريرًا، كما أن المركز مزود بغرف عمليات على مستوى عالٍ من التجهيز وغرف عناية وقسم إسعاف متطور.

وأوضح مدير إدارة المشروعات أن الوزارة استأنفت صيانة وتطوير مستشفى زوارة المركزي تحت إشراف جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية، فضلًا عن استئناف صيانة وتجهيز أقسام الاسعاف والطوارئ وغرف العمليات والعناية وقسم حديثي الولادة بمستشفى زوارة البحري.

يشار إلى أن الوكيل العام زار مدينة زوارة أمس الأربعاء رفقة رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة ومدير إدارة المشروعات محمد العزومي ومدير مكتب الوكيل العام محمود بن محمود.

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