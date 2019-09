المتوسط:

شاركت وزارة العدل بحكومة الوفاق في اجتماعات الدورة الثانية و الأربعين لمجلس حقوق الإنسان ممثلة في د.ناصر الغيطة مستشار وزير العدل لحقوق الإنسان و د. المختار اشنان منسق اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني و مشاركة د. خالد فلاح مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

و على هامش اجتماعات الدورة الحالية نظمت البعثة الليبية الدائمة لدي الأمم المتحدة بجنيف ندوة حول واقع حقوق الإنسان ليبيا في الظروف الراهنة و التي تحدث فيها ممثلو وزارة العدل و الداخلية عن الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان في ليبيا و آليات الحماية المتوفرة و جهود الحكومة في منع حدوث الانتهاكات و التعامل معها و التحديات التي تواجهها في هذا السياق.

The post “عدل الوفاق” تشارك في اجتماعات الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية