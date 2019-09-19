المتوسط:
شاركت وزارة العدل بحكومة الوفاق في اجتماعات الدورة الثانية و الأربعين لمجلس حقوق الإنسان ممثلة في د.ناصر الغيطة مستشار وزير العدل لحقوق الإنسان و د. المختار اشنان منسق اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني و مشاركة د. خالد فلاح مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
و على هامش اجتماعات الدورة الحالية نظمت البعثة الليبية الدائمة لدي الأمم المتحدة بجنيف ندوة حول واقع حقوق الإنسان ليبيا في الظروف الراهنة و التي تحدث فيها ممثلو وزارة العدل و الداخلية عن الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان في ليبيا و آليات الحماية المتوفرة و جهود الحكومة في منع حدوث الانتهاكات و التعامل معها و التحديات التي تواجهها في هذا السياق.
The post “عدل الوفاق” تشارك في اجتماعات الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان appeared first on صحيفة المتوسط.
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