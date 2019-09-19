إدارة مطار بنينا تبحث مع مصلحة المطارات العراقيل التي تواجهها

بحث مدير مطار بنينا الدولي عبد الله الشافعي، أمس مع رئيس مصلحة المطارات المكلف صالح اشتيوي، المشاكل والعراقيل التي تواجه المطار وسبل حلحلتها، وذلك خلال اجتماع عقد بحضور عدد من مدراء المكاتب والإدارات بالمطار والمصلحة.

ووفق إدارة المطار فقد ناقش المجتمعون الوضع الأمني بالمطار، ومتابعة الاختراقات بصالة الركاب، واحتياجات الأمن والسلامة، كما تم التطرق إلى المشاريع المتوقفة بالمطار ومنها مشروع ساحة وقوف الطائرات، وساحة وقوف السيارات، ونقص الموظفين بالمطار.

وفي ختام الاجتماع قام وفد مصلحة المطارات بجولة داخل المطار للاطلاع على المشاريع المتوقفة.

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