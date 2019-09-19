محاضرة توعوية للأمن والسلامة لموظفي ديوان مجلس النواب

نظم مكتب الأمن والسلامة بديوان مجلس النواب محاضرة توعوية لموظفي الديوان، تحت عنوان” إرشادات السلامة في الإدارات والمكاتب.”

ووفق موقع المجلس فقد تمحورت المحاضرة حول أهم الإرشادات التي تحقق أمن وسلامة العاملين بالديوان وتسهم بشكل كبير في التقليل من خطورتها، كما تم التأكيد فيها على كافة التعليمات التي يجب اتباعها للحد من المخاطر الممكن حدوثها أثناء تأدية العمل.

وخلال المحاضرة قدم شرح تفصيلي عن كيفية اتباع الإرشادات الأساسية والرئيسية من أجل ضمان القيام بالأعمال والانشطة اليومية بنجاح تام.

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