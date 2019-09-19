تعليم الوفاق يعلن عن نتائج الثانوية العامة بنسبة نجاح بلغت 38.30 بالمئة

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق اليوم الخميس نتائج امتحانات إتمام الشهادة الثانوية القطاعات التابعة لها، بنسبة نجاح بلغت 38.30 بالمئة.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في طرابلس بحضور وزير التعليم في حكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، كشفت الوزارة عن أسماء الأوائل

وأوضحت الوزارة أن النسبة العامة للناجحين في القسم العلمي لهذا العام هي 42.33 بالمئة، بينما كانت نسبة النجاح بالقسم الأدبي لهذا العام هي 20.79 بالمئة.

وأشارت الوزارة إلى أنها سترسل نتائج الطلبة ونسب نجاحهم على أرقام هواتفهم المسجلة لدى الوزارة في خطوة جديدة تهدف إلى توفير الوقت والجهد على الطلبة.

وانطلقت امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي في المناطق التابعة لحكومة الوفاق في 18 من أغسطس الماضي، بمشاركة 63,089 طالباً وطالبة منهم 51,286 بالقسم العلمي و11,803 بالقسم الأدبي.

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