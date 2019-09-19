بحضور مدير إدارة التوجيه المعنوي .. انطلاق دورة تدريبية لرجال الأمن في ترهونة

ترهونة 19 سبتمبر 2019 (وال)- انطلقت ببلدية ترهونة اليوم الخميس، دورة تدريبية لرجال الشرطة التابعين لمديرية أمن ترهونة.

هذا وقد انطلقت الدورة التدريبية، بحضور مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية عميد خالد المحجوب، حيث أشاد بجهود القائمين على التدريب، رغم قلة إمكانيات مديرية أمن ترهونة، وفي ظل اعتداءات ميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق المرفوضة على المدينة.

وألقى عميد خالد المحجوب محاضرة، حث فيها المتدربين برفع معنوياتهم، وكذلك تعظيم مهمة رجال الأمن مع رجال الجيش في استتباب الأمن والاقتصاد بالدولة.

وأعرب عميد خالد المحجوب عن تقديم المساعدة لرجال مديرية أمن ترهونة، من خلال سعيه لإنشاء معهد تدريب الشرطة في المنطقة.

وأكد عميد خالد المحجوب خلال محاضرته على أهمية القضاء على الظواهر الهدامة والإرهاب. (وال- ترهونة) س م/ ر ت

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