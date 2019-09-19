الإعلان عن نتائج الثانوية العامة بتعليم الوفاق

طرابلس-العنوان

أعلن اليوم الخميس في طرابلس عن نتائج امتحانات إتمام الشهادة الثانوية القطاعات التابعة لها بنسبة نجاح بلغت 38.30 بالمئة، وذلك بالمناطق التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق.

وفي مؤتمر صحفي أوضحت الوزارة أن النسبة العامة للناجحين في القسم العلمي لهذا العام هي 42.33 بالمئة، بينما كانت نسبة النجاح بالقسم الأدبي لهذا العام هي 20.79 بالمئة.

وأكدت أن نتائج الطلبة ونسب نجاحهم سترسل على أرقام هواتفهم المسجلة لدى الوزارة في خطوة جديدة تهدف إلى توفير الوقت والجهد على الطلبة.

وانطلقت امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي في المناطق التابعة لحكومة الوفاق في 18 من أغسطس الماضي، بمشاركة 63,089 طالباً وطالبة منهم 51,286 بالقسم العلمي و11,803 بالقسم الأدبي.

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