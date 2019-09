رئيس إيطاليا: مؤتمر برلين خطوة مهمة لوقف إطلاق النار في ليبيا

المتوسط:

وصف رئيس جمهورية إيطاليا سيرجو ماتاريلا مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي من المنتظر أن ينعقد هذا الخريف، بأنه سيكون “خطوة مهمة نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار (في ليبيا)، من خلال التزام مشترك من جانب الاتحاد الأوروبي”.

وجاءت تصريحات ماتّاريلا بعد نهاية اجتماع الخميس في مقر الرئاسة في روما قصر (كويرينالي) مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وكان الرئيس الألماني قد قال في مقابلة صحفية عشية زيارته الحالية لإيطاليا إن “قضية الهجرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بليبيا، حيث يتطلب الوضع بذل جهد أوروبي جديد إذا أريد منع تآكل الدولة. يمكن لإيطاليا وألمانيا، مع فرنسا، إعداد وإطلاق مبادرة”.

