غات تقيم دورة في “مهارات التقديم الفعالة”

نظم مركز تواصل للتنمية البشرية في غات ورشة عمل عن مهارات التقديم الفعالة لعدد من نشطاء المجتمع المدني في المدينة.

وتركزت الورشة على مهارات الالقاء الفعالة والتحكم في التوتر ونبرة الصوت والاعداد للبرامج التدريبية وطريقة تقديمها والتفاعل ومعرفة مستويات المستهدفين من الرسالة التي يقدمها المُرسل.

وقدم الورشة التي استهدفت نشطاء المجتمع المدني في المدينة المحاضر المبروك عيسى خدوين وتأتي هذه الورشة ضمن النشاطات وورش العمل التي تحتضنها مدينة غات في أقصى الجنوب لنشطاء المدينة في مجالات عدة للرفع من مهارتهم والارتقاء بمستوى النشاطات في المدينة واكسابهم خبرات جديدة في ظل غياب الاهتمام من الحكومات بالجنوب المنسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية