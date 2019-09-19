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غات تقيم دورة في “مهارات التقديم الفعالة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم مركز تواصل للتنمية البشرية في غات ورشة عمل عن مهارات التقديم الفعالة لعدد من نشطاء المجتمع المدني في المدينة.

وتركزت الورشة على مهارات الالقاء الفعالة والتحكم في التوتر ونبرة الصوت والاعداد للبرامج التدريبية وطريقة تقديمها والتفاعل ومعرفة مستويات المستهدفين من الرسالة التي يقدمها المُرسل.

وقدم الورشة التي استهدفت نشطاء المجتمع المدني في المدينة المحاضر المبروك عيسى خدوين وتأتي هذه الورشة ضمن النشاطات وورش العمل التي تحتضنها مدينة غات في أقصى الجنوب لنشطاء المدينة في مجالات عدة للرفع من مهارتهم والارتقاء بمستوى النشاطات في المدينة واكسابهم خبرات جديدة في ظل غياب الاهتمام من الحكومات بالجنوب المنسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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