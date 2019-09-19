بلدية طبرق تُطلق حملة للقضاء على كافة المظاهر السلبية

طبرق 19 سبتمبر 2019 (وال)- أعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية الخميس، عن إطلاق حملة موسعة تشارك فيه اللجنة الأمنية وجهاز الحرس البلدي، على محلات بيع كماليات السيارات التي تبيع مواد مخالفة من شأنها تغيير معالم السيارة ومصادرتها.

وأكد بوالخطابية، أن اللجنة ستقوم بحملة على محلات بيع الأسلحة والذخائر وما في حكمها، مطالبًا من أصحاب المحلات والمواطنين التعاون معها.

يذكر أن رئيس اللجنة التسييرية لبلدية طبرق، كان قد أعلن في وقت سابق، عن إطلاق حملة مكثفة تهتم بالقضاء على كافة المظاهر السلبية في المدينة، والتي تؤثر على صحة المواطن وأمنه. (وال – طبرق) س م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال