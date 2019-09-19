ورشة عمل حول الهجرة في شمال إفريقيا

نظمت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا بدعم من الحكومة السويدية والاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية في الولايات المتحدة ورشة عمل حول جمع البيانات وتحليل تدفّق الهجرة في شمال إفريقيا.

وناقش ممثّلو تشاد ومصر وليبيا والنيجر وتونس العاملون في مجال الإحصاءات والعمل وإدارة الحدود والصّحة خلال الورشة أهمية جمع وتحليل البيانات المتعلّقة بالهجرة في شمال إفريقيا واتّفاقية النّقل الدّوليّ للبضائع والطّريقة التي يمكن أن تقدّم بها التّعاون الإقليمي.

يشار إلى أن الوصف المألوف للمهاجرين في ليبيا هو البؤس والاحتجاز في مراكز احتجاز سيئة، لكن الوجه الآخر للهجرة هو أن الكثيرين منهم يأتون للعمل، وبعضهم يسافر إلى بلاده ويعود وقد قام بذلك عدة مرات على الرغم من المخاطر التي تتمثل في عصابات التهريب والمجموعات المسلحة أو أرباب العمل الذين لا يرحمون فمازالت ليبيا رغم كل شيء خيارا أفضلا لكثير منهم.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود حوالي 670.000 مهاجر ولاجئ في ليبيا، منهم 56.455 مسجل حاليًا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و 6.200 آخرين في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد، ولكن التقديرات لم تشر إذا ما كان هؤلاء الناس في البلاد للسفر واستخدامها كممر أم أنهم جاؤوا فقط للعمل.

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